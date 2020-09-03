الرئيسية | محليات اصابات بكورونا داخل حزب جبهة العمل الاسلامي

وطنا اليوم-عمان:أصيبت قيادات في حزب العمل الاسلامي بفايروس كورونا.

ولم يعلن الحزب رسميا، حتى اللحظة ذلك، لكن مصادر من داخل الحزب أكدت الإصابات.

وما يدفع الى القلق أن هذه القيادات كثيرة الاجتماع بالكوادر، خاصة مع مناخ الانتخابات.

والقيادات المصابة هي قيادات كذلك في جماعة الاخوان المسلمين.

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