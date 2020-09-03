الرئيسية | محليات المبلغ عن عوني مطيع يطالب الحكومة بإنقاذه

وطنا اليوم-عمان:طالب المبلغ الأول عن قضية مصنع الدخان المزوّر، مراد الدويك، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالوفاء بوعوده التي أطلقها بحمايته وتأمين عمل له قبل مغادرة الدوار الرابع.

وقال الدويك إن جميع الجهات الرسمية تنصلت من وعودها التي أطلقتها في بداية القضية، حيث أصبح مطاردا من التنفيذ القضائي بسبب شكاوى الدائنين وأصحاب المنازل التي استأجرها لعدم قدرته على دفع الايجار الشهري، بالاضافة إلى كونه بات عاجزا عن رؤية والدته التي تقطن العاصمة عمان بينما يقيم هو في محافظة العقبة.

وتابع: "منذ عام 2017 وأنا أعاني، وعندما سمع رئيس الوزراء بالقضية وعد بانصافي، وعقد لقاء مع وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأسبق الدكتور حيدر الزبن، حيث وعد الوزير بسداد ديوني التي تراكمت عليّ جراء فقداني عملي وتشردي في العقبة بعد ابلاغي عن قضية الدخان، بالاضافة إلى تأمين فرصة عمل لائقة في مفوضية العقبة".

ولفت إلى أنه وبعد توجهه إلى المفوضية، حصل على وعد من رئيس سلطة منطقة اقليم العقبة نايف بخيت بتأمين فرصة عمل، وذلك بناء على الاتفاق مع رئيس الوزراء، إلا أن تلك الوعود لم تترجم على أرض الواقع، مختتما حديثه بالقول: "مازلت بلا عمل ولا أستطيع الخروج من المنزل لشراء حليب لأطفالي، وأهل الخير هم من يتكفل بهم".

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