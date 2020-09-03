تحويل 16 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:تم تحويل ( 16 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث اولى وطلبة ثانوية عامة : ( 11) مدرسة حكومية وخمس ( 5 ) مدارس خاصة بسبب اصابات كورونا .

المدارس الحكومية :

1- مدرسة كلية الحسين الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالب.

2- مدرسة عين جالوت الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

3- مدرسة الكرامة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

4- مدرسة أم حذيفة / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

5- مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

6- مدرسة فاطمة بنت عبد الملك / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة مستخدمة.

7- مدرسة السهل الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب.

8- مدرسة مرصع الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة طالبتين و5معلمات.

9- مدرسة النزهة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

10- مدرسة أم عمار الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

11- مدرسة الإمام البخاري الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.

المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في خمس ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 4 ) إصابات 3 معلمات وطالب.

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مجموع إصابات اليوم ( 21 ) إصابة :-

● عدد إصابات المعلمين ( 12) معلمة.

● عدد إصابات الطلبة (8) طلاب وطالبات.

● إصابة مستخدمة واحدة.

• عادت ( 38 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعلم عن بعد بسبب الاصابات جائحة كورونا.

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 363) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 247 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 194 ) طالبًا وطالبة.

• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 129) معلمًا ومعلمة و( 11 ) مستخدمين و ( 5 ) موظفين في مديريتي تربية وتعليم.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .