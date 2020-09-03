الرئيسية | محليات فرحة عارمة في مواقع التواصل بحل النواب وقرب رحيل الحكومة

وطنا اليوم-عمان:أعرب أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم وترحيبهم بصدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، الذي يعني دستوريا قرب رحيل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وصدرت الإرادة الملكية قائلة "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

ولحل مجلس النواب، استحقاق دستوري وهو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.

ولا يسمح الدستور بتكليف رئيس الوزراء عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدأ حديث الأردنيين عن حزنهم لما آل بهم نتيجة جائحة كورونا، لإبداء فرحتهم بحل النواب وقرب رحيل "حكومة النهضة" التي زادت أوجاعهم في زمن الوباء.

وكتب الصحفي مجدي الباطية معلقا " الدستور يوجب تعيين رئيس جديد خلال اسبوع .. يا حسرتي عليك ما كملت خطة انخراط الشباب بالزراعة الي حكيت عنها اليوم".

واستذكر ناشطون مقولة الرزاز الشهيرة والتي كررها بأكثر من مناسبة وهي "كل مر سيمر"، فيما أكد البعض أن هذه الحكومة تنطبق عليها رؤية وزير الصحة في مواجهة كورونا عندما قال "أسبوع بنشف وبموت" في تقديرهم لموعد رحيل الحكومة.

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