الرئيسية | محليات الرزاز يقدم استقالة حكومته خلال أسبوع

وطنا اليوم-عمان:بعد صدور الإرداةالملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر يستوجب استقالة الحكومة الحالية خلال أسبوع، ولا يعاد تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق احكام الدستور.

وتنص المادة 74 من الدستور الأردني على أن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

وتالياً نص الإرادة:"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

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