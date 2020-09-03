تسجيل وفاتان و431 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن من بينها 425 محلية.

كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وتالياً التفاصيل...

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

الأحد 27 أيلول 2020، آخر تحديث: 17:00

الإصابات والشفاء والفحوصات:

▪︎ سُجِّلت (431) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (425) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

▪︎ (281) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (50) في محافظة البلقاء.

▪︎ (24) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (11) في محافظة إربد.

▪︎ (12) في محافظة معان.

▪︎ (23) في محافظة عجلون.

▪︎ (16) في محافظة جرش.

▪︎ (7) في محافظة الكرك.

▪︎ حالة واحدة في محافظة المفرق.

- (6) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8492) حالة.

▪︎ سُجّلت حالتا وفاة، (رحمهما الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (45) حالة.

▪︎ سُجّلت (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (15384) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1170897) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).