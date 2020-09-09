الرئيسية | محليات إغلاق كافة مباني ومرافق الامانة لمدة 48 ساعة

وطنا اليوم-عمان:قرر أمين عمان يوسف الشواربة إغلاق كافة مباني ومرافق الأمانة لمدة 48 ساعة.

وأعلنت أمانة عمان الكبرى أن العمل فيها سيكون بالحد الأدنى خلال الأيام القليلة القادمة لغاية يوم الاربعاء من خلال تفعيل خطة الطوارئ للدوام بالحد الأدنى، وتعتذر عن استقبال المراجعين في كافة دوائرها ومناطقها.

وطلب الشواربة من نواب مدير المدينة العمل بالحد الأدنى للموظفين والعمل عن بعد.

وأكد الشواربة أن على المواطنين عدم مراجعة أمانة عمان الكبرى واستخدام موقع الأمانة الالكتروني لتقديم المعاملات والملاحظات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة عمان .

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