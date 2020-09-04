الرئيسية | محليات دراسة : 11 % من الأردنيين لا يعتقدون بوجود مصابين بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أظهرت دراسة أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أكثر من خمس الأردنيين (22%) يعتقدون بأن موضوع الوباء العالمي (فيروس كورونا) هو مؤامرة، و(4%) فقط لا يعتقدون بوجود الفيروس على الاطلاق، بينما (64%) من المستجيبين يعتقدون بأن فيروس كورونا موجود وأن الجائحة حقيقة.

وأضافت الدراسة ، أن 11 % من الأردنيين لا يعتقدون بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن، بينما تعتقد الغالبية العظمى (77%) بوجود مصابين بفيروس كورونا في الأردن.

وعبر أكثر من نصف الاردنيين (56%) عن عدم ثقتهم بأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة من قبل الحكومة، فيما يثق بهذه الاعداد المعلنة (29%).

فيما اعتقد ثلث الأردنيين (31%) أن الحكومة تبالغ بأعداد الإصابات، وأن الاعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في الأردن هي اقل مما يتم التصريح عنه، فيما يعتقد (19%) أنها أكثر مما يتم التصريح عنه، و(29%) فقط يعتقدون أن أعداد المصابين الحقيقية مطابق لما يتم التصريح به.

وبحسب الدراسة ، فإنه رأى غالبية الأردنيين (56%) أن هنالك انتشار مجتمعي لوباء فيروس كورونا في الأردن، بينما (27%) من الأردنيين لا يعتقدون أن هنالك انتشار مجتمعي لفيروس كورونا في الأردن.

وحول خطر الفايروس على صحة الأردنيين ، رأى ثلثهم (33%) ان فايروس كورونا خطير على صحة الانسان، بينما نصف المستجيبين (51%) يعتقدون أن فيروس كورونا خطير الى حد ما على صحة الانسان، فيما يعتقد (11%) أنه خطير جداً.

وبينت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأردنيين (68%) تؤيد الحجر المنزلي بدلاً من الحجر المؤسسي للمصابين بفيروس كورونا للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، كما أن (77%) لا يؤيدون اغلاق المساجد ودور العبادة.

وحول التعلم عن بعد ، رأى 61 % من الأردنيين لا يؤيدون قرار الحكومة بالتحول الى التعليم عن بعد للصفوف من الرابع حتى الحادي عشر.

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