الرئيسية | محليات بيان صادر عن جماعة الاخوان المسلمين يؤكد مانشرته وطنا اليوم من إصابة قياديين بفايروس كورونا

وطنا اليوم - تأكيداً لما نشرته وطنا اليوم حول إصابة قياديين اسلاميين بفايروس كورونا، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين تصريحاً جاء فيه: تصريح صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين تعلن جماعة الإخوان المسلمين تأكيد إصابة فضيلة المراقب العام م. عبد الحميد الذنيبات وأمين سر الجماعة م. عارف حمدان بمرض covid-19 بعد مخالطتهما عدداً من المصابين . وقد قاما فور تأكد إصابتهما اليوم بأخذ الإجراءات اللازمة وعزل نفسيهما وهما يتمتعان حالياً بصحة جيدة دون أعراض بحمد الله. سائلين المولى عز وجل أن يتم عافيته وصحته عليهما ويمن عليهما وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، وأن يرفع هذا الوباء عن وطننا وعن العالم أجمع. *المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين* ٢٦/٩/٢٠٢٠م

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