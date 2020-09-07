وطنا نيوز -" الامن العام " ينفي تهريب مطلوب في جبل التاج

وطنا اليوم - نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما أشيع حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ادعى ناشره قيام رجال الأمن بتهريب احد المطلوبين في منطقة جبل التاج .

واضاف الناطق الإعلامي ان الحادثة المعنية بالفيديو هي بالاصل بلاغ حول وجود مشاجرة بين شخصين في منطقة جبل التاج ، ولدى وصول الدوريات للتعامل مع البلاغ لاذ احد الاشخاص بالفرار بعد تمكنه من الصعود الى سطح احدى العمارات والفرار الى عمارة اخرى .

مؤكداً ان كل ما يتم تداوله هو غير صحيح وسيتم متابعة كل من حاول اختلاق مثل تلك الاكاذيب خاصة انه يتم التعامل مع الاشخاص المطلوبين ومحاولة فرارهم بشكل يومي وهو من طبيعة العمل اليومي لرجال الامن العام ويتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم وان التحقيقات جارية لمتابعة ذلك الشخص والقاء القبض عليه.