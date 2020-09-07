تسجيل 850 إصابة بفايروس كورونا 830 منها محلية

وطنا اليوم - مو جز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)السبت 26 أيلول 2020، آخر تحديث: 16:30الإصابات والشفاء والفحوصات:

▪ سُجِّلت (850) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (830) حالة محليّة توزّعت كما يلي:✓ (435) في محافظة العاصمة عمّان.✓ (132) في محافظة البلقاء.✓ (164) في محافظة الزرقاء.✓ (60) في محافظة إربد، (10) منها في لواء الرمثا.✓ (21) في محافظة معان، (4) منها في لواء البترا.✓ (11) في محافظة عجلون.✓ (4) في محافظة الكرك.✓ (2) في محافظة المفرق.✓ حالة واحدة في محافظة العقبة.- (20) حالة خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر

.▪ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8061) حالة.

▪ سُجّلت (4) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (43) حالة.▪ سُجّلت (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة

.▪ تمّ إجراء (13488) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1155513) فحصاً.إجراءات أخرى:في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).