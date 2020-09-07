الرئيسية | محليات ترقب في الشارع الاردني لما سيصدر من قرارات اليوم

وطنا اليوم - ترقب شديد في الاردن لقرارات الملك عبدالله الثاني بخصوص أجندة التغيير السياسي في السلطة التشريعية تعيشه جميع الاوساط خلال ساعات نهار السبت. ويتطلع غالبية المراقبين وكل الاوساط السياسية لنصوص ارادات ملكية لها علاقة بسقف زمني ضمن الاستحقاق الدستوري وسط حالة ترقب كبيرة جدا ودون بروز اي قرائن على اي اتجاه. وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس الاعيان يوم غد الاحد. وبالعادة تصدر ارادة ملكية تعيد تشكيل المجلس قبل 24 ساعة من إنتهاء ولايته الدستورية وهو سقف زمني محتمل حتى مساء السبت. ويرى خبراء وسياسيون ان القصر الملكي حكما ينبغي ان يعيد تشكيل مجلس الإعيان قبل صباح الاحد. وينتظر الجميع هذه الخطوة لترسيم ملامح خطوة تالية بخصوص تحديد مصير مجلس النواب وبالتالي الحكومة الحالية

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