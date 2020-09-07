 وطنا نيوز -فتح معبر جابر الحدودي وعودة شركات التخليص إلى العمل اعتبارا من الغد
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فتح معبر جابر الحدودي وعودة شركات التخليص إلى العمل اعتبارا من الغد
التاريخ : 26-09-2020 01:05:49 المشاهدات: 2342

وطنا اليوم _ أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن الأجهزة المعنية أبلغتهم بإعادة فتح معبر جابر الحدودي، والبدء بالداوام الرسمي يوم غد الأحد.

وأضاف أبو عاقولة ان فتح المعبر سيكون بشكل كامل للعبور والترانزيت والتصدير، إضافة إلى التحميل والتنزيل، ضمن شروط صحية محددة.

وقال إن النقابة أبلغت كافة شركات التخليص بالتوجه للعمل اعتبارا من يوم غد الأحد، مشيرا إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات لضمان عدم الاختلاط.

وكانت الحكومة قد قررت إغلاق المعبر قبل شهرين تقريبا بعد اكتشاف إصابات بين العاملين في قسم التخليص.


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