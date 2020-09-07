العرموطي: المجلس سيستمر

وطنا اليوم - قال النائب المحامي صالح العرموطي بأن قراءته تشير الى ان المجلس النيابي الثامن عشر سيستمر لحين إجراء الانتخابات النيابية في ظل ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا الامر الذي أدى الى حالة من القلق لدى الشارع الاردني والجهات المعنية المختصة طبيا جاء ذلك ردا على سؤالنا حول قراءته للمشهد النيابي خاصة ان اليوم هو 26 /9 وهو الموعد النهائي لعمر المجلس النيابي الـ 4سنوات.

وقال العرموطي بإعتقادي وبقراءتي أرى ان المجلس سيستمر وهنا سيتم الدعوة الى الدورة العادية الاولى إلا إذا ارتأى الملك تأجيل الدورة العادية لمدة شهرين.

وطالب صانع القرار أن يحسم الموضوع ليس حباً بالانتخابات النيابية او البقاء في مجلس النواب ولكن من باب الحفاظ على صحة المواطن خاصة في ظل ازدياد واضح في اعداد الاصابات بفيروس كورونا لذا أطالب صانع القرار بالتمديد لمجلس النواب وهذا حق دستوري وللملك الصلاحية بالتمديد لمجلس النواب.