قرارات مهمة تخص “البرلمان والحكومة” قريباً

وطنا اليوم - يزيد الانطباع السياسي السائد بان الساعات القليلة المقبلة ستشهد قرارات مهمة على صعيد السلطة التشريعية في البلاد مما يساهم ايضا في ترسيم وتحديد مستقبل الحكومة الحالية.

ويبدو أن قرارا اتخذ بصورة مرجحة وأكثر حسما بان تجري الانتخابات المقبلة بكل الاحوال خصوصا بعد إنحسار في موجة التيار الداعي للتفكير بتأجيل الانتخابات.

والاستعداد قائم على قدم وساق سياسيا لإعلان تشكيلة جديدة لمجلس الاعيان مع نهاية الاسبوع الحالي .

حيث معلومات تشير بان تشكيلة مجلس الاعيان الجديد ستتضمن بعض الرسائل السياسية على صعيد الهيكل النخبوي وقد تضم غالبية رؤساء الوزارات السابقون.

ويبدو ان الكفة حتى اللحظة تميل إلى صالح سيناريو يقضي دستوريا بحل مجلس النواب ايضا مما يعدل مسار إحتمالات بقاء الحكومة الحالية بقيادة الرئيس الدكتور عمر الرزاز إلا اذا بقي النواب بدون حل مما يدفع بخيار التعديل الوزاري الموسع.