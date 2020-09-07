الرئيسية | محليات وزير الأوقاف: لا صلاة في المساجد الجمعة المقبلة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة أنه لا صلاة جمعة في المساجد يوم بعد غد الجمعة.

وقال الخلايلة في مداخلة له عبر برنامج صوت المملكة، إن وزارة الاوقاف ملتزمة بالتوصيات التي تصدر عن الجهات الطبية في المملكة، وستبقى على هذا الالتزام.

وأضاف الخلايلة، أن قرار اغلاق المساجد او فتحها يتوقف على توصيات لجنة الاوبئة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن من يتحمل عبء زيادة عدد اصابات كورونا هو وزارة الصحة وليس وزارة الاوقاف.

وبين أنه لم يصدر أي قرار جديد او توصيات من الجهات المختصة بشأن المساجد وبالتالي ستبقى مغلقة يوم الجمعة المقبلة التزاما بالقرار السابق اغلاق المساجد 14 يوما.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر