وزير الأوقاف: لا صلاة في المساجد الجمعة المقبلة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة أنه لا صلاة جمعة في المساجد يوم بعد غد الجمعة.
وقال الخلايلة في مداخلة له عبر برنامج صوت المملكة، إن وزارة الاوقاف ملتزمة بالتوصيات التي تصدر عن الجهات الطبية في المملكة، وستبقى على هذا الالتزام.
وأضاف الخلايلة، أن قرار اغلاق المساجد او فتحها يتوقف على توصيات لجنة الاوبئة ووزارة الصحة، مشيرا الى أن من يتحمل عبء زيادة عدد اصابات كورونا هو وزارة الصحة وليس وزارة الاوقاف.
وبين أنه لم يصدر أي قرار جديد او توصيات من الجهات المختصة بشأن المساجد وبالتالي ستبقى مغلقة يوم الجمعة المقبلة التزاما بالقرار السابق اغلاق المساجد 14 يوما.