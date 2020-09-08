الرئيسية | محليات تمديد إغلاق هيئة الاستثمار لاكتشاف إصابات بكورونا بين الموظفين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت هيئة الاستثمار، الأربعاء، أن إغلاق مبنى الهيئة سيستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المراجعين ومتلقي الخدمة وسلامة الموظفين وذلك عقب تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الهيئة.

وقالت في بيان صحفي، إن موظفي الهيئة سيعودون إلى العمل يوم الأحد الموافق 27 أيلول، وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى.

وأشارت إلى أنه لن يتم استقبال أي مراجعين خلال الوقت الحالي، مع الاستمرار باستقبال المعاملات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتطبيق (Jordan Investment Commission) للهواتف.

ولفت البيان إلى وضع خطة عمل تتضمن عدم تأخير أي معاملة تقدم بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن جميع المعاملات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية يجري استقبالها وأخذ الإجراء عليها عن بُعد وبشكل إلكتروني.

وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، أوضحت الهيئة أن المستثمر يستطيع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد التي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب، وفي الوقت نفسه إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني تحتوي على الطلب ومرفقاته.

وأوضحت الهيئة أن طالب الخدمة وكافة المراجعين يستطيعون من خلال اتصالهم على الرقم الخاص بهيئة الاستثمار 065008899 الحصول على خدمة الرد على الاستفسارات والتقدم بأي مقترحات،إضافة إلى إمكانية التواصل من خلال خدمة صوت المستثمر على هاتف رقم: 0782889999 أو البريد الإلكتروني info@jic.gov.jo.

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