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عقوبات بحقّ مسؤولين في (37) مؤسسة حكومية
وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنية بحق المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامة والوقاية
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