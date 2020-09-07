الرئيسية | محليات الخلايلة يؤكد قرار هدم مسجد الزاغة .. ومدير البشير : أبو جهل ما سواها

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة أن أسباب هدم مسجد (الزاغة) الكائن في مستشفى البشير جاءت بسبب موقعه غير المناسب.

وأضاف الخلايلة أن وزارة الأوقاف ستقوم ببناء مسجد آخر في حرم المستشفى بديلاً عن المسجد الذي سيتم هدمه وسيحمل ذات المسمى حفاظاً على خصوصيته .

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا قرار هدم مسجد مستشفى الزاغة الذي تم بناؤه منذ 35 عامًا، مطالبين من إدارة المستشفى بالعدول عن القرار بشكل كلي.

وبيّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مسجد يحمل خصوصية كبيرة في قلوب مراجعي المستشفى، ومن المجحف أن يتم هدمه لأسباب تتعلق بعمليات الصيانة وإعادة البناء.

الى ذلك نفى مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات وجود أي نية لهدم مسجد مستشفى البشير لإقامة كراجات قائلا : لو صرت أبو جهل ما سوّيت هيك!!.

زريقات قال في تصريحات لإذاعة حسنى الأربعاء : ان هذا الكلام لم يخرج مني ، و(لو اني صرت أبو جهل ما عملت هيك) ، ولا نية عندي لهدم المسجد لإنشاء كراجات ، ( أبو جهل ما سواها).

وبين زريقات : هنالك مبنى قديم بجانب المسجد ، ونعمل الآن على ترميمه.

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