المعلم الأكثر تأثيرًا في الأردن يقدم استقالته بشكل مفاجئ

وطنا اليوم-عمان:قدم المعلم عمر البدور الذي بادر بطرق أبواب طلابه في قرية البربيطة بمحافظة الطفيلة لتعليمهم خلال توقف المدارس بسبب أزمة كورونا، استقالته من وزارة التربية والتعليم، وفق البدور.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد كرم البدور عقب معرفته عن مبادرته، في آيار الماضي، حيث استمر اللقاء نحو 45 دقيقة حيث ضم 7 مبادرين آخرين، لكن جلالة الملك عبدالله ابدى اهتماما كبيرا بمبادرة المعلم البدور.

وبدأ البدور عمله في وزارة التربية والتعليم عام 2010 كحارس مدرسة باحدى مدارس محافظة الطفيلة، وفور تسلمه وظيفته بدأ بتلقي الدراسة الجامعية فتخرج الاول على دفعته بتخصص "معلم صف"، ليتابع عمله بوزارة التربية والتعليم لكن بوظيفة معلم في العام 2015.

وفيما يلي نص الاستقالة:

لطالما ظننت ان اخلاصي بعملي الذي وفقني الله اليه سيلقى اعجاب الجميع ولا سيما زملائي بل ويكون منارة خير وبداية لطريق نصنع فيه مستقبلا جديدا لأبناءنا الذين طمس الزمان اقل حقوقهم وتركهم مهمشين على قارعة الطريق بانتظار رحمة مسوؤل او رأفة إعلام يشكو حالهم بل وكان جل عزمي ان ننهض نهضة رجل واحد ونكون على قلب مخلص صادق تجاه هؤلاء بعيدا كل البعد عن الهراءات والأمجاد الكاذبة او حتى بحث عن منصب يشغل تفكيري عن حبي لهؤلاء فلا والف لا لمكان ينفيني عن قلوب أصبحت جزء مني تعلقت بها تعلق الطفل بأمه.

اعتقدت انني وبرفقة زملائي ومديري ووزارتي الحبيبة سننجز ماتبقى ونرتقي بمستوى التعليم الى الاعلى ونسدد تلك الديون التي تقع على عاتقنا اتجاه وطننا الحبيب، لكن وللأسف حدث عكس ذلك تماما فبدلًا من ذلك الهدف السامي حدث ما يحدث مع كل متميز وهو الاحباط والمحاربة حتى ضاقت بي الأرض بما رحبت فقد تعرضت للإساءة ممن كنت انتظرهم للوقوف بجانبي.

وهنا آخر زميل في المدرسة ذهب بين طلابي ناشرا الاكاذيب والافتراءات بأنني حصلت على مبالغ طائلة جراء ما قمت به من تقديم واجبي حتى اخذ الجميع يرمقني بنظرات الكراهية والتوبيخ وأصبح وجودي عبئا بينهم. بكل امتنان تلقيت الدعم المعنوي من جلالة الملك قائد النهضة وفرسان التغيير باستثناء من هم الاولى بدعمي وتقديم الارشادات وهم زملائي ووزارتي التي انتظرت جاهدا وقوفها بجانب هذا الهدف النبيل لو باقل السبل وهو الدعم المعنوي بدلا عن التغاضي والتهميش أين انت يا وزارة التربية من خطى سيد البلاد وإرشاداته المتفانية نحو الشباب وهمم الوطن كيف ستكوني قدوة لأبناءك ومنهجا حياتيًا ينير طريقهم نحو القمم اذا انت نفسك لم تعرفي طريق الحق ومبدأ التقدير

لذا وأنني اليوم ارفع بين ايديكم استقالتي، لانني ابن هذا الوطن وما قمت به اتجاه طلابي ما كان الا واجبي وساتابع طريقي سواء أبقيت موظفا ام لا فهذا ما يمليه علي ديني وحبي لوطني ولا حديث بعد ذلك...