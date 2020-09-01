الرئيسية | محليات شاهدوا : الحنيطي ونظيره الإماراتي يتابعان تمريناً عسكرياً للحرس الملكي

وطنا اليوم-عمان:تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية معالي الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي، اليوم الأربعاء، تمريناً عسكرياً (أسود البلاط 1)، نفذته قيادة الحرس الملكي الخاص، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).

واستمع اللواء الركن الحنيطي وضيفه إلى إيجاز قدمه قائد الحرس الملكي الخاص حول مجريات التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المحتمل حدوثها، بهدف تدريب مرتبات الحرس الملكي الخاص على مختلف المستويات لتطوير قدراتهم العملياتية والبدنية للعمل في مختلف الظروف التي تفرضها طبيعة عملهم وصولاً للمستوى الذهني والبدني العالي بما يتناسب مع واقع التدريبات الحديثة والمتطورة.

واشتمل التمرين على فعالية الحماية الراجلة للشخصيات المهمة واجراءات فريق التدخل السريع لتعامل مع كافة التهديدات المتوقع حدوثها، ورمايات للقناصين من مختلف المسافات ورماية الثقة للقناصين، إضافةً إلى فعالية رماية الأهداف الثابتة والمتحركة بواسطة الأسلحة الخفيفة ورماية قاذف الباو وفعالية الدفاع عن النفس لرفع مستوى قدرة مرتبات الحرس الملكي الخاص على التعامل مع الأخطار.

حضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والملحق العسكري الإماراتي في عمان.























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