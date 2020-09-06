الرئيسية | محليات شركات الحج : الحديث عن عمرة الأردنيين سابق لأوانه

وطنا اليوم-عمان:قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة " كمال أبو ذياب " ان الحديث عن عودة الأردنيين الى العمرة سابق لأوانه.

وبين أبو ذياب في تصريحات ان قرار عودة العمرة بحد ذاته إيجابي وجيد ومبشر.

واوضح أبو ذياب : القرار ينقسم الى 3 مراحل ، الأولى والثانية مرتبطة بالداخل السعودية ، اما الثالثة فمرتبطة بالداخل والخارج.

وتابع أبو ذياب : من غير الواضح ما هي الدول التي ستسمح السعودية بدخول مواطنيها ، مبينا ان ذلك مرتبط بالحالة الوبائية في هذه البلدان ، ومن غير المعروف هل سيكون الأردن من بينها.

وأشار أبو ذياب الى ان السلطات السعودية لم تحدد أيضا (الكوتا) المخصصة لكل بلد.

وأضاف الى انه سيسمح لكل معتمر بدخول الحرمين ضمن أوقات محددة ، بالاعتماد على تطبيق على الهواتف المحمولة يسمى تطبيق معتمر.

وقال أبو ذياب : ننتظر الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ، والقرار النهائي من السلطات السعودية حول عودة العمرة.

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