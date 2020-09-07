الصحة تطلب 300 شخص للتعيين - أسماء

وطنا اليوم-عمان:دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين المدرجة أسماؤهم أدناه مراجعة مديرية تخطيط الموارد البشرية وشؤون الموظفين الطابق الثاني في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمير حمزة لاستكمال إجراءات التعيين مصطحبين الوثائق المدرجة أدناه وعلى نسختين مصدقتين خلال عشرة أيام من تاريخه وبالسرعة الممكنة؛ وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الاربعاء، على ضرورة الالتزام ببروتوكول السلامة العامة عبر إرتداء الكمامات مع الكفوف والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق امان وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.

* الوثائق المطلوبة على نسختين مصدقتين :-

1. البطاقة الشخصية على الوجهين .

2. شهادة الولادة .

3. دفتر العائلة .

4. كشف علامات الثانوية العامة .

5. للذكور صورة عن دفتر خدمة العلم تبين الإعفاء من الخدمة أو مدة التأجيل .

6. المؤهل العلمي.

7. معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات غير الأردنية أو ما يفيد بعدم الحاجة لمعادلة .

8. شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول عند تقديم طلب الإستخدام وقبل صدور قرار التعيين ولا ينظر في أي وثيقة جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولاتؤخذ بعين الإعتبار ولاتعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على الوضع الوظيفي بإستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين :-

أ) خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين

ب) الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين .

ج) المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد ترشيحه للتعيين ضمن الفئة الأولى وقبل صدور قرار التعيين .

9. وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تبين مدة الإشتراك أو شهادة بعدم الإشتراك ولايتم اعتماد اي خبرة محلية غير مصدقة من قبل وزارة العمل وعلى ان تكون هذه الخبرات مسجلة كاشتراكات اصولية في قيود مؤسسة الضمان الاجتماعي ترفق مع شهادة الخبرة.

10. وثيقة صادره عن مديرية التقاعد المدني والعسكري تفيد بأن المرشح يتقاضى او لايتقاضى رواتب تقاعدية او رواتب اعتلال سواء كان المرشح متقاعد عسكرياً أو مدنياً أو وريثاً أصلياً أو فرعياً من أي دائرة تابعة لوزارة المالية .

11. (6) ستة صور شخصية

12. شهادة عدم محكومية حديثة

13. تصريح المزاولة

14. تسجيل نقابة حديث

15. احضار وثيقة بعدم امتلاك مؤسسة فردية اوشركة

16. ارفاق رقم الحساب البنكي (IBAN)

17. الوثائق المقدمة غير مسترده

وتاليا الاسماء: 1 ابرار عبد الرحمن محمد فرحانه 2 ابراهيم محمد ابراهيم محمود 3 احمد اسماعيل حلمي عبد الرحمن 4 احمد سليم احمد الدلق 5 احمد محمد فائق عبد الرحيم 6 احمد ياسر يوسف التعمرى 7 اخلاص عوده عبد السكارنه 8 اروى نمر محمد شان 9 اسامه سلمان سلامه ابو غليون 10 اسراء جمال حسن بكر 11 اسراء فراس موسى الحسامي 12 اسراء محمود محمد الكوز 13 اسلام جهاد خميس قدوره 14 اسلام حمد علي الحميديين 15 اسماء السبتي عارف ابراهيم 16 اسماء فتحي عبد الله الفيومي 17 اسيل خليل احمد سالم 18 اسيل عاطف شحده ابو شاور 19 اسيل عماد عيد الحوراني 20 اشتياق مفلح علي العقيل 21 الاء علي محمد الجرجاوى 22 الهام عبد المنعم فارس الخطيب 23 اماني محمد خليل البحيصي 24 انس سالم احمد المناصير 25 انوار موسى محمود عاصي 26 اياد زهير محمد عطيه 27 ايمان رامي محمود ابو رنه 28 ايمان سارى خليفه الشراب 29 ايناس يوسف اسحق جبريني 30 ايه حسن يحيى عويضه 31 ايه داود سليمان الجندى 32 ايه نعمان فارس شلبايه 33 باسل ابراهيم محمد مفيد الدقاق 34 بتول محمد عبد القادر الحميمات 35 براءه اسامه عبد العزيز جفال 36 براءه جبر سليمان الوديه 37 بشرى فارس ابراهيم قمر 38 بلقيس عبد الحكيم ضيف الله المساعفه 39 بهاء جمال حسن النجار 40 بيسان محمد نمر ياغي 41 تسنيم جمال مصطفى السوطرى 42 تغريد علي محمود ابو ارميس 43 تيماء تحسين محمد الرقب 44 ثراء عطاالله محمد الخوالده 45 جمانه انور محمد حسان 46 جهاد خالد محمد القديمات 47 جيهان فتحي شحدهالسعودى 48 حازم عبد الوهاب عبد الحي المصري 49 حسن اكرم حسني النجار 50 حلا عزام عايد صالح 51 حمزه فوزي عبد سلامه 52 حنين احمد علي البرغوثي 53 حنين انيس سعود عرعراوي 54 حنين حسني حامد الجندي 55 حنين سعيد احمد حنن 56 حنين محمد علي عبد الله 57 خوله محمد يوسف خصيب 58 دانه نهاد مدحت نصار 59 دانيه جمال عبد القادر القناص 60 دعاء سمير جمال الغوطي 61 دنيا ماهر محمود حيف 62 ديما غسان عبد العزيز ابراهيم 63 دينا محمد احمد الاقرع 64 دينا هاشم محمود العطيات 65 ربى حمدي ابراهيم الصبان 66 رزان عوني محمد علام 67 رشا حسين محمود البزايعه 68 رغد طارق عمر السوطري 69 رنا حسن عوده الشرقاوى 70 رهام محمد عبد الحميد خلاف 71 سمر عطيه سليم عوده 72 رهام موسى عبد الله قمر 73 رهف خلف فرحان النصر 74 روان خالد محمود شحاده 75 روان رائد محمود احمد 76 روان عبد الرحمن ابراهيم بنات 77 روان نضال عبد الله الخضور 78 روان يوسف اسماعيل الجعفري 79 سعيد عمر علي العقرباوى 80 سماح سعدى ابراهيم ابو عواد 81 سمر حسين خليل ابو خليل 82 شرين نافز زاهي طمليه 83 نيرمين زهير محمد البخارى 84 شفاء سليم محمد حرب 85 صفاء محمد عبد الرحيم سمرين 86 ضياء الدين زهير محمد اللبابيدي 78 طارق زياد حلمي الرملي 88 عبد الجواد قاسم رفيق ارحيمه 89 عبد الله احمد هاشم راشد 90 عبد الله عبد الفتاح كامل عنايه 91 عبد الهادي رجا عوده العودات 92 عدي سامي يوسف الشريده 93 عفاف محمد جمعه عيد 94 عقل ضيف الله عقل ضيف الله 95 علي فرحان محمد اسعد 96 عنان غسان موسى ايوب 97 غاده سليمان اسماعيل ابو غليون 98 غاده طالب سالم زيدان الشيخ 99 فاديه عبد الرحمن خليل شرايعه 100 فاطمه احمد ابراهيم الفقيه 101 فاطمه الزهراء علي محمود الشافعي 102 فاطمه محمد مصطفى بني حمد 103 فاطمه مشهور عبد اللطيف الشرايعه 104 فاطمه نبيل محمد حلمي الرازم 105 فداء صبحي توفيق كفايه 106 فراس محمد محمود الزيود 107 فرح ابراهيم يوسف زامل 108 لارا غالب خليل الحجوج 109 لميس احمد جميل مصطفى 110 لميس سامر مروان الحاج 111 ليث فائق علي الرهايفه 112 ليث محمد خضر الخضور 113 لين خليل ابراهيم زمزم 114 لينا حسين يوسف عبد القادر 115 لميس احمد جميل مصطفى 116 رناد عم عبدالله حسن 117 لينا محمد محمود خليل 118 محمد احمد محفوظ صالح 119 محمد احمد محمد عوض 120 محمد جمعه جابر عبد الغني 121 محمد خالد سليم التميمي 122 محمد سعيد ابراهيم سعيد حماد 123 محمد عيسى عبد الرؤوف داود 124 محمد محمود احمد جاد الله 125 محمد محمود محمد هديب 126 محمد نزيه محمد علي اكلين 127 محمد هاني احمد البحري 128 محمد يوسف محمد عبد المهدي 129 محمود امجد محمد جوده 130 محي الدين هشام محمد الريماوى 131 مرام وائل سعيد المصري 132 مروان يوسف سلامه الشوابكه 133 مروه ياسر محمود ابو معيلش 134 مريم بكر محمود ابوعواد 135 مريم عماد محمد عبد الرحمن 136 معاذ اكرم حسني النجار 137 معاويه محمد عبد الرحمن الحاج فضاله 138 معتز رعد تحسين ابده 139 معتز محمد يوسف عياش 140 معتز مسلم عبد الرحمن العزه 141 ملاك ابراهيم سالم ابوزيد 142 ملاك خالد محمد ابو مياله 143 منذر ابراهيم عبد الرحمن شعلان 144 مها صبحي جميل محمود 145 مها عبدالرزاق عطيه الصبايحه 146 مها عطيه موسى البنا 147 مهدي احمد عبد ربه الجوهري 148 مورا احمد حمود الضمور 149 مؤيد يونس احمد المهيرات 150 ميرفت سامر شامخ زيد الكيلاني 151 ميس عبد المنعم نعمان الهشلمون 152 ميس هيثم علي الشبيلات 154 نادره بسام ابراهيم القاروط 155 نانسي سامي علي ربابعه 156 نجودراتب غالب الحسامي 157 نداء محمد جميل الخطيب 158 ندى اسماعيل طلب صادق 159 نذير محمد توفيق الزعبي 160 نوال راجي محمود حماد 161 نور سميح محمد تيسير خليل 162 نور محمد شريف العزه 163 نور نضال نايف البكرى 164 نورا عصام محمد الرواشده 165 هبه محمود احمد ابو صعيليك 166 عمر غانم خليل غانم 167 عزالدين غازي يونس العبسي 168 عروب جمال خليل ابوخشبه 169 رولا احمد علي علي 170 هبه مصطفى علي نصرالله 171 هبه نضال عبد ربه القديمات 172 هديل خالد موسى القرعان 173 هديل زايد حسن الكوز 174 هديل موسى محمود عاصي 175 هناء ابراهيم حسين ابو العيس 176 هيا جمال احمد نصر 177 ورده محمد عمر برقاوي 187 ورود صالح محمد البعول 179 ورود يوسف عبد الله علاونه 180 وعد سهيل محمد ابراهيم 181 وفاء عدنان خليل ابو مرير 182 وفاء محمد عبد الحميد طلافحه 183 ولاء محمد عبد الحافظ الزيود 184 ريهام ياسين محمد جانم 185 ولاء محمد محمود لافي 186 ياسمين تيسير احمد الزعبي 187 ياسمين عاطف ابراهيم الخواجا 188 ياسمين هشام موسى سمرين 189 يزن زهدي مصباح محفوظ 190 يزن عبد الله جميل الشيخ احمد 191 يزن عماد احمد القيسي 192 ينال حسين محمد ابو حمديه 193 يوسف اسامه يوسف ابو عفيفه 194 انس رحيب احمد ابولبن 195 البراء محمد سليم الطحان 196 احمد سمير محمد محمود 197 امال وليد عوض ابوعون 198 ايه جمال محمود الشيخ قاسم 199 احمد تيسير محمد مصطفى 200 ايات سالم قبلان الحناحنه 201 انوار ماهر ابراهيم سالم 202 ايمان خلف سالم الشاعر 203 اسماء زياد عثمان القرعه 204 الاء حاتم محمود غيث 205 اسامه بدران عبدالغني عامر 206 المعتصم بالله محمد محمود الخضور 207 اسراء عمر علي جبر 208 احمد سامي محمد عليان 209 الاء مصطفى صادق المرابع 210 اياد زهير محمد عطيه 211 بشرى احمد سعيد رمضان 212 بتول محمد حسين الرموني 213 بيان خالد توفيق ابوجمعه 214 تسنيم محمود عبدالرحمن خليل 215 جهاد زياد ناجي السباتين 216 جبريل سمير موسى ابوشرخ 217 جمان فواز عبدالكريم داود 218 حمزه حسني سعيد عرفات 219 خلود جعفر عبدالله ضمره 220 خالد جمال شحاده ذياب 221 خلود محمد زكي الموسى 222 ديما محمد علي غانم 223 ريم وجيه احمد حبوش 224 رؤى احمد سعيد رصرص 225 روان زائر عمر ابوعلي 226 رؤى احمد محمود صالح 227 رهف راجح محمد المرعي 228 رؤى وليد احمد الاسمر 229 زياد محمد احمد الخرابشه 230 رقيه نهار علي السبوع 231 ساندي فراس فضل مشه 232 سلام فاروق احمد شحاده 233 شادي يوسف محمد البيك 234 شهد فيصل محمد ابوصبحه 235 سجا يحيى سلامه ابوالعسل 236 سيرين مأمون عوني جلال تميمي 237 سوزان علي محمد شديد 238 سعاد عدنان عبدالله سلمان 239 سهى محمود عبدالعزيز عساف 240 شهد عبدالله محمود حزين 241 عبدالله عامر محمد الطويل 242 علاء نعمان جمعه مسلم 243 عمر احمد علي سليمان 244 عوني اسامه عطا عبد القادر 245 غيداء يحيى ذياب ملكاوي 246 عطا نعيم عطا الحلو 247 عبدالله محمد عبدالله قاسم 248 رقيه بهجت محمد جابر 249 زكريا احمد محمد ايوب 250 اياد زهير محمد عطيه 251 عمر احمد سلامه سلام 252 غدير محمود عبدالجواد ابوعوض 253 عبدالجليل محمد عبدالجليل بحر 254 عادل اسحق مصطفى ابوشلنفح 255 عصام فتحي عبدالكريم حنون 256 فضل فتحي حسن جمعه 257 فاطمه علي سليمان ايوب 258 محمد لطفي محمد عوض 259 معن احمد عبدالمعطي الطيراوي 260 ميساء سليم محمود عوض 261 يمان يوسف عبدالغني ابوارشيد 262 ياسمين موسى عبدالفتاح الاخرس 263 هيا شفيق سامي السائح 264 ماجد اسماعيل احمد الدويري 265 منال جمال شحادهابوكثير 266 هديل جهاد محمد دعبور 267 ولاء سعيد محمود حردان 268 مبارك ايمن مبارك الشمايله 269 ميسون خالد سليمان حسين 270 محمد يعقوب احمد الزيود 271 وسام احمد حسين مشعل 272 يوسف محمد يوسف حسين 273 وعد حامد سلامه المساعفه 274 فرح بدر موسى الاخرس 275 كوثر خالد احمد ضميدي 276 وليد خالد شعبان الربيعي 277 هبه حسين عبدالفتاح العاصي 278 مي عبدالله سعيد شاويش 279 ساره راضي سليم الزواهره 280 وليد خالد شعبان الربيعي 281 سندس طارق حسن الرفاعي 282 زين بسام موسى ابو جاموس 283 هديل لطفي متروك المهيرات 284 سجى ناصر يوسف النمروطي 285 لميس نشات محمد شلبي 286 مريم محمد محمد بحمط 287 ميس عاطف حسن ابوعرقوب 288 فارس علي رمان الحوارثه 289 مصطفى احمد مصطفى حمد 290 بيان محمد سامي المصري 291 فرح ناصر حسن صدقه 292 مهند عمر صالح العزه 293 ملاك عبدالناصر يوسف جادالله 294 دنيا نعيم عليان عودات 295 لارا رائد احمد السويطي 296 دعاء كمال محمد ابراهيم 297 ملك محمود عبدالقادر الاسمر 298 دانيه محمود موسى ابوزهيه 299 ميسون علي محمد المهيرات 300 ورده مصطفى خليل احمد يوسف