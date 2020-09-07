التربية: بدء التسجيل بتكميلي التوجيهي الأحد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020/ الامتحان التكميلي، صباح يوم الأحد المقبل وحتى مساء يوم الخميس الثامن من تشرين الأول، وذلك لكل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2020 باستثناء الذين استكملوا متطلبات النجاح من الطلبة المستنفدين (الذين سجلوا في الامتحان العام 2020).

وقالت الوزارة انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وسيكون التسجيل إلكترونيًا عن طريق الموقع exams.moe.gov.jo، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo، مشيرة إلى ان على الطلاب استكمال إجراءات التسجيل بعد ذلك بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه مصطحبين معهم الأوراق الآتية:1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.

2- صورتان شخصيتان حديثتان قياس 4×6.

3- رسوم الاشتراك (ستظهر قيمتها على الطلب الإلكتروني): 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة/ فصل/ مستوى دراسي واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و5 دنانير عن كل ورقة/ فصل/ مستوى يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين/ فصلين/ مستويين دراسيين.

وأشارت الوزارة أن ان التسجيل الإلكتروني يعتبر لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة، مبينة أنه لا حاجة لإحضار كشف علامات ورقي حيث ستعتمد الوزارة كشوفات العلامات الإلكترونية الصادرة عنها لغايات التسجيل.