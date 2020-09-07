تحذير من تحول أماكن العمل إلى بؤر لانتشار كورونا

وطنا اليوم-عمان:حذر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، من تحوّل أماكن العمل إلى بؤر لانتشار وباء كورونا، مؤكدا أن منع ذلك يتطلب تشديد الاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل في جميع المنشآت الإقتصادية، من قبل العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطه في بيان صحافي اليوم، إن القفزة الكبير في تسجيل أعداد الاصابات ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلب الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر من العاملين في شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية، والتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة العاملين واستمرار العملية الانتاجية.

وشدد المعايطه على ضرورة الالتزام بأمر الدفاع رقم (11)، والتعامل بمسؤولية مع التعليمات والإرشادات الواردة فيه، لافتا الانتباه إلى أن “تطورات الحالة الوبائية تنذر بواقع مختلف يحتاج الوعي والمسؤولية من الجميع ويعتمد على التعايش مع الوباء وعدم العودة إلى استراتيجية غلق القطاعات والحذر الشامل”

وطالب رئيس الاتحاد، أصحاب العمل في القطاع الخاص بضرورة تأمين كافة مواد التعقيم وأدوات الحماية الوقائية واتخاذ تدابير وقائية من شأنها ضمان التباعد الاجتماعي بين العمال ومنع التجمعات والاختلاط بينهم. داعيا إلى تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وفق ما ورد في المادة 85 من قانون العمل.

وأشار المعايطه إلى أهمية أن تقوم النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام، وجميع فروعها ولجانها النقابية، بمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالسلامة المهنية ضمن بيئة العمل وأماكن تواجد العاملين.