تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الكرك

وطنا اليوم-عمان:سجل الاربعاء 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الكرك. وقال مصدر طبي، إن الحالات توزعت النحو التالي: حالة في منطقة الربة، وحالة في منطقة القصر بلواء القصر، بالإضافة إلى حالة في لواء القصبة في منطقة الشهابيه. وعملت الفرق المختصة على جمع العينات من المخالطين.
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.