الرئيسية | محليات تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الكرك

وطنا اليوم-عمان:سجل الاربعاء 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الكرك.

وقال مصدر طبي، إن الحالات توزعت النحو التالي: حالة في منطقة الربة، وحالة في منطقة القصر بلواء القصر، بالإضافة إلى حالة في لواء القصبة في منطقة الشهابيه.

وعملت الفرق المختصة على جمع العينات من المخالطين.

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