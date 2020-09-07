الرئيسية | محليات انتخابات عشائرية تتسبب بخرق أوامر الدفاع في عجلون

وطنا اليوم-عمان:لم يمنع التواجد الأمني أنصار مرشح لإحدى العشائر في محافظة عجلون من التجمهر والتجمع بأعداد كبيرة مخالفة لجميع قرارات الدفاع وذلك للإحتجاج على نتائج الإنتخابات الداخلية للعشيرة وفق ما نقلت مصادر مؤكدة.

وفي التفاصيل فقد تجمهر العشرات من مؤيدي مرشح لم يحالفه الحظ داخل العشيرة بهدف الاحتجاج امام منزل رئيس لجنة الإنتخاب الداخلية متسببين بإغلاق طريق وإثارة بلبلة وخوف بين المواطنين بسبب الإختلاط الكبير بينهم وعدم الإلتزام باي من معايير السلامة العامة.

مواطنون في الحي طالبو الحاكمية الإدارية بعجلون بضرورة التدخل الفوري وإنفاذ أوامر الدفاع حفاظاً على سلامة المواطنين وخوفاً من انتشار اي مرض لا قدر الله.

يذكر ان وزيري الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية سبق وان اكدا عدم سماح الحكومة بإجراء الإنتخابات العشائرية وان ما تم سابقاً هو حالات استثنائية كانت قد اخذت تصريح خاص من الحاكم الإداري لاجراء انتخابات عشائرية داخلية.

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