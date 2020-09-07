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صحفي ليبي لوطنا اليوم : طائرات مصرية تقوم باستطلاع اهداف في شرق ليبيا
وطنا اليوم - كتب الصحفي الليبي اسعد ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ ﻭﺍﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺼﻒ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻫﻤﻴﻪ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻔﺮﺓ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮﺕ .
حيث قاﻝ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﻃﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020 ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﺎﺀ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ليبيا ﻭﺣﺴﺐ ﻣا تم تداوله ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺼﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻔﺮﺓ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮﺕ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ حفتر.
ﺗﺎﺗﻲ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺳﺮﺕ ﺍﻟﺠﻔﺮﺓ ﺳﺘﺘﺼﺪﻯ ﻣﺼﺮ ﻟﻪ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺷﻌﺒﻬا.
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