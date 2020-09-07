الرئيسية | محليات عبيدات : دخلنا بالمرحلة الحمراء من مصفوفة الحكومة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة للأوبئة "الدكتور نذير عبيدات" ان الأردن قد يكون دخل في المرحلة الحمراء من المصفوفة الحكومية الخاصة بفيروس كورونا ، ويجب التعامل مع الوباء بما يتناسب مع هذه المرحلة.

وبين عبيدات في تصريحات لتلفزيون المملكة صباح الأربعاء : دخلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي ، وعليه يتطلب هذا الوضع تغييرا كاملا في استراتيجية التعامل مع الوباء ، وإعادة النظر وتحديث خطة التعامل مع الجائحة.

وأضاف عبيدات : هذا لا يعني اننا فقدنا كل الوسائل للسيطرة على الوباء ، فهناك عدة دول ارتفعت فيها الإصابات الى مستوى قياسي ، وعادت الإصابات للانخفاض فيها من جديد ، ونأمل ان يكون الأردن من الدول القادرة على العودة الى تسجيل ارقام

وأضاف عبيدات ان التعامل مع الوضع الوبائي الحالي يتطلب تغييرا كاملا للاستراتيجية المتعلقة بجائحة كورونا.

واعتبر ان دخول الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا بات هو السبب الأكبر بإصابات فيروس كورونا ، وان مجيء بعض الإصابات من الخارج ستكون نسبتهم قليلة جدا.

وبين عبيدات ان الأردن يطلب من المسافرين فحص الـ pcr قبل 5 أيام من دخولهم الى الأردن ، ويوم دخولهم ، وهذا يقلل من خطر ان يكونوا يحملون الفيروس بنسبة 80% ، اما الـ 20% الباقية فتكون بالطلب منهم ان يبقوا في الحجر المنزلي لأسبوع ، واجراء pcr جديد بعد نهاية الجديد، وهذا يقلل من خطورة حمل القادمين من الخارج للفيروس بنسبة 95 – 97%.

وبدأ الاردن اعتبارا من اليوم الأربعاء، العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي الذي يفرض على المسافرين القادمين إليه، واستبداله بحجر منزلي لأسبوع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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