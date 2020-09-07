إعلامي اردني معتقل في سوريا يشكر الملك بعد وصوله الأردن

وطنا اليوم - وصل الإعلامي الأردني المفرج عنه من السجون السورية رأفت نبهان إلى الأراضي الأردنية بعد أن كان عالقاً في سوريا، حيث اعتقل نبهان على المعبر الحدودي السوري (الجديدة)، المجاور للمعبر الحدودي اللبناني (المصنع)، بتاريخ 7 - 3 - 2019 عندما كان بصدد الالتحاق بزوجته السورية، التي كانت قد سبقته إلى سوريا.

وأوضح نبهان أنه كان يود الاستقرار في الأردن بعد عودته وزوجته من سوريا، حيث كان يعمل لعدة أعوام منتجا ومن ثم مديرا للبرامج السياسية في قناة القدس الفضائية التي كان مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت.

واحتجز نبهان في سجون (فرع فلسطين) عاما كاملا قبل تحويله إلى (سجن عدرا) ومحاكمته إذ اكتفى القضاء السوري بالمدة التي أمضاها بالسجن، وترحيله الفوري إلى الأردن

يذكر أن نبهان كان قد وجه رسالة مناشدة للملك للتدخل وانهاء معاناته قبل يومين.

نبهان قدم شكره للملك عبد الله الثاني بن الحسين ولكافة الجهات التي ساهمة بإنهاء معاناته وإعادته للأردن بعد غياب.

ووجه نبهان رسالة فور وصوله إلى الأردن مساء أمس الثلاثاء قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بالشكر الجزيل، لكافة الجهات الرسمية الأردنية، التي أسهمت بإنهاء معاناتي وانتظاري، في مركز الهجرة والجوازات السورية بمدينة دمشق، حيث كنت عالقا لمدة 25 يوما، وأخص بالذكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أنهى معاناتي فور إطلاق مناشدة عاجلة له منذ يومين، والشكر موصول لوزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية بدمشق، التي تواصلت معي وسهلت عودتي لأرض الوطن الحبيب اليوم الثلاثاء، الموافق 22/9/2020 بعد تنسيقها مع السلطات السورية في هذا الإطار.

والشكر موصول لكافة الجهات، والشخصيات والفعاليات الشعبية، ووسائل الإعلام والإعلاميين، والمنظمات الحقوقية، والنواب في المجلس التشريعي، الذين واكبوا قضيتي، وساندوني خلال معاناتي في السجون السورية، لما يزيد عن عام ونصف، لمجرد أنني إعلامي اعتبرتني السلطات السورية معارضا لها، ولفقت لي تهمة سياسية باطلة وبعيدة عن الواقع، وزجتني في سجونها ظلما وجورا، ما تسبب لي بمعاناة كبيرة وقاسية، تعرضت خلالها للتعذيب والإذلال الجسدي والنفسي فضلا عن إبعادي عن أسرتي وأطفالي وتغييبي عن أداء مهنتي كإعلامي أردني.

وأأكد في نهاية رسالتي استمراري بقيامي بواجبي المهني كإعلامي أردني يحمل قضايا الوطن خصوصا،وهم أمته العربية والإسلامية لا سيما القضية الفلسطينية، التي يدافع ويكافح عنها كل إنسان حر وشريف.

مع خالص التحية والتقدير

الإعلامي الأردني رأفت نبهان