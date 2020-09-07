الرئيسية | محليات عبيدات: قد نسجل ألف إصابة باليوم وليس بالضرورة أن تبقى المدارس مغلقة

وطنا اليوم-عمان:توقع الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، تسجيل 1000 إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

وحسب تلفزيون "المملكة" رجح عبيدات تضاعف الأعداد وأنّ الحالات ستعتمد على الإجراءات المتعبة مستقبلا.

واشار عبيدات الى ان نسبة الإصابة لمن هم تحت 15 عاما تتراوح حول 8% كما نوه عبيدات الى انه ليس بالضرورة أن تبقى المدارس مغلقة إذا استمر ارتفاع الإصابات

وقال عبيدات ان الحظر الشامل في عمان و الزرقاء لم يحقق النتائج المرجوة منه

وحول اصابات اليوم الثلاثاء والعدد القياسي الذي سجلته المملكة في عدد الاصابات اشار عبيدات الى ان الانتقال من تسجيل 200 إصابة إلى 600 أمر مقلق ، كما نو عبيدات الى انه ومن الضروري إعادة النظر بتعريف الحالة المشبه بها.

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