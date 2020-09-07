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عزل قضاء ايل وإخضاعه لحظر تجول من الخميس
وطنا اليوم-عمان:بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء عزل قضاء إيل في محافظة معان، وفرض حظر التجوّل الشامل فيه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للرابع والعشرين من أيلول الحالي ولمدّة أسبوعين، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيه.
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