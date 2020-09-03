الرئيسية | محليات النعيمي: بدء التفاعل بين المعلمين وطلبتهم على منصة درسك

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، ان الوزارة فعّلت بدءا من صباح اليوم الثلاثاء، خاصية التفاعل بين الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية على منصة درسك التعليمية ( https://darsak.gov.jo) من المستوى الثاني لرياض الأطفال وحتى الثاني ثانوي (التوجيهي).

وأكد الدكتور النعيمي في اليوم الثلاثاء، ان هذه الخاصية تتيح لجميع الطلبة التواصل مع معلميهم، بما يمكن المعلمين من التفاعل مع طلبتهم في جميع الصفوف ومتابعة تعليمهم من خلال تبادل إرسال الواجبات والاجابة عن الاستفسارات على المواد الدراسية المختلفة، ومناقشة كل ما يتعلق بالمبحث الدراسي وذلك في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا).

وتتيح هذه الخاصية، بحسب النعيمي، رصد حضور وغياب الطلبة، كما تتيح للمعلمين متابعة تعلم طلبتهم وإرسال الواجبات وإنشاء الأسئلة والرد على استفسارات الطلبة.

واكد الدكتور النعيمي، ان الوزارة فرغت مساء أمس من تحميل بيانات الطلاب في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث على المنصة، لتمكينهم اعتبارا من صباح اليوم من متابعة الدروس، مبينا ان التسجيل على المنصة، يتم باستخدام تاريخ ميلاد الطالب والرقم الوطني للطلبة الأردنيين، والرقم التعريفي للطالب وتاريخ الميلاد للطلبة غير الأردنيين.

وتوفر المنصة دروسًا تعليمية عن طريق مقاطع فيديو مصوَّرة ومُنظّمة ومُجدولة وفقًا لمنهاج التعليم الأردنيّ، يُقدّمها نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات تسهل على الطلبة مواصلة تعلّمهم، ومتابعة موادهم الدراسية.

ودعت وزارة التربية الزملاء المعلمين الى الدخول للمنصة والتفاعل مع طلبتهم والتواصل معهم من خلالها.

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