الرئيسية | محليات تحذيرات من تضاعف أعداد الاصابات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد عضو لجنة الاوبئة الدكتور وائل الهياجنة أن شرطين لا ثالث لهما للعودة الى تخفيض عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، وإلا ستستمر الاعداد بالازدياد، اولهما الالتزام الشعبي والاخر الاجراءات الحكومية.

وقال الهياجنة إنه على المواطن الالتزام بالاجراءات الثلاثة الاساسية للوقاية من فيروس كورونا وهي ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، لتجنب زيادة اصابات كورونا اليومية.

ومن الجهة الاخرى يجب على الحكومة مضاعفة اعداد فرق التقصي الوبائي، واتباع ذلك بزيادة القدرة التشخيصية، أي أن تقوم الفرق بحصر المخالطين وفحصهم واستصدار النتائج خلال اقل من 24 ساعة.

وشخص عضو لجنة الاوبئة الحالة الوبائية في الأردن بالمتصاعدة، محذرا من تضاعف اعداد الاصابات في الايام القادمة.

ويرى ان سبب وصول الحالة الوبائية في الأردن الى هذه المرحلة هو التردد والتكاسل في تطبيق الاجراءات واتخاذ القرارات.

ودعا الهياجنة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد وغسل اليدين، منتقدا عدم الالتزام من قبل المواطنين خصوصا في الاماكن المغلقة، مشيرا الى ان ارتداء الكمامات اسفل الفم والانف لا تعني شيئا.

ورفض عضو لجنة الأوبئة التعليق على وجود توصيات من اللجنة بالعودة إلى الحظر الشامل.

وسجل الأردن اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية لاصابات كورونا منذ ظهور الوباء بـ 634 حالة جديدة منها 627 حالة محلية، اضافة الى وفاة سيدة ثمانينية.

وقال الباحث في إحصائيات انتشار فيروس كورونا، الأستاذ الدكتور معتصم سعيدان، الثلاثاء، إن احتمالية إصابة أي مواطن أردني بفيروس كورونا، ارتفعت عقب إصابات اليوم، خمسة أضعاف.

وأضاف سعيدان، أنه يجب على الأردنيين، تقليل نشاطهم المجتمعي، إلى خُمس المعدل الطبيعي.

وأوضح أن المقلق ليس عدد الإصابات المسجلة اليوم، وإنما التضاعف المتسارع خلال يومين مع ثبات عدد الفحوصات.

واعتبر سعيدان، أن هذا التسارع، قد يؤدي إلى ظهور أكثر من 1200 حالة يوميا، خلال الأسبوع القادم، أو قبل ذلك.

وبين أن تضاعف الإصابات الذي حدث اليوم، لا يمكن وصفه إلا بالخطير جدا.

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