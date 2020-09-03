مستشفيات خاصة جاهزة لاستقبال مصابي كورونا

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وطنا اليوم-عمان:أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي اليوم الثلاثاء جهوزية أكثر من 20 مستشفى خاصا لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

يشار الى ان المملكة اليوم الثلاثاء سجلت 627 اصابة محلية بالفيروس في نمو في المنحنى الوبائي وتصاعد الوتيرة الوبائية في المملكة بشكل ملحوظ.

الى ذلك ناشد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، المواطنين للتضامن، بحيث يساعد القوي الضعيف والغني الفقير، في ظل الظروف الحالية التي يتفشى فيها فيروس كورونا في الأردن بسرعة.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف ومع الانتشار المجتمعي، لفيروس كورونا، علينا أن نحمي الفئات الأكثر تأثرا بالمرض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات: “حتى توفر لقاح في الأشهر القادمة علينا أن نحمي هذه الفئات من هذا الفيروس”.

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