الرئيسية | محليات تحويل 20 مدرسة لنظام التعليم عن بعد لمدة 14 يوما.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل عشرين ( 20 ) مدرسة لنظام التعليم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة : - المدارس الحكومية : 1- ميسلون الاساسية / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة .

2- ميسلون الاساسية الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة ( نفس المعلمة في المدرسة السابقة )

3- الامير حمزة بن الحسين ث/ ش /بنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة طالب .

4- حوارة الاساسية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة طالبة.

5- الخنساء الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة طالبة.

6- جرينة اساسية بنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة طالبين.

7- مدرسة الملكة رانيا العبد الله / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبة.

8- مدرسة أبو علندا الثانوية بنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة .

9- جديتا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الكورة / إصابة طالبة. مدارس وكالة الغوث : - 10 - إناث الزهور الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة معلمة . المدارس الخاصة : تم التحول إلى التعليم عن بعد في عشر ( 10 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 6 ) طلبة ( ذكور وإناث ) و ( 4 ) معلمين ومعلمات في تلك المدارس .

● بلغ مجموع عدد المدارس التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص (206) مدرسة شاملة المدارس في المناطق المعزولة .

• عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس ( 129 ) طالبا وطالبة و( 71 ) معلما ومعلمة و8 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر