عبيدات: تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابه لكوفيد 19

وطنا اليوم - اعلن الناطق باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة الدكتور نذير عبيدات عن تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة للتصدي لمرض كوفد-19 وعلى النحو التالي:

1- تقوية قدرات وامكانيات وزارة الصحة في مجال الصحة العامة من خلال زيادة القدرة على اكتشاف وفحص الحالات وعزلها في أسرع وقت وكذلك تحديد المخالطين ومتابعتهم واجراء الفحوصات اللازمة وذلك حسب الأدلة الارشادية لوزارة الصحة مما يتطلب زيادة قدرات فرق الرصد والتقصي والمختبرات الطبية وتوفر عدد كاف من الفحوصات والكواشف المخبرية لتكون قادرة على التعامل مع هذه المستجدات.

‏2- لابد من العمل على زيادة قدرات المستشفيات التي تقوم بعلاج المصابين من خلال زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات وخاصة قي وحدات العناية المركزة وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي والعمل على زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة .

3- مع التأكيد على ضرورة مشاركة كافة القطاعات الصحية في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات العناية المركزة.