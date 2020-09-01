الرئيسية | محليات حزب " زمزم" يصدر بياناً بخصوص خدمة العلم

وطنا اليوم - اصدر حزب زمزم بيانا بخصوص خدمة العلم حيث قال الحزب في بيانه: صرحت مصادر حكومية عن الرغبة الرسمية بإعادة خدمة العلم, ورافق هذه التصريحات مجموعة من الايضاحات التي أثارت زوبعة من الوساوس والهواجس لدى ألاوساط الشعبية, مما يقتضي على الحكومة دراسة هذا الموضوع بطريقة متأنية وإجراء حوار وطني موسع حولها مع القوى السياسية والطلابية والمؤسسات المجتمعية وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المضمار. ويرى الحزب أن الفكرة من حيث المبدأ والجوهر فكرة عظيمة تستحق الدراسة المتأنية والطرح المحكم الذي يليق برسالتها وغاياتها ومخرجاتها, وفي هذا الباب لا بدّ من توضيح الغايات والأهداف بدقة ووضوح وشفافية حيث ينبغي أن تتمحور حول الإسهام في إعادة بناء الإنسان الأردني بناءً مكتملاً على معاني الانضباط والنظام، وغرس معاني الانتماء الوطني والخدمة العامة, وتحسين مستويات الأداء الفردي والجماعي وتنمية روح الاستكشاف وزيادة مساحة المعرفة المتعلقة بمكونات الشعب الأردني وطبيته الجغرافية الأردنية والموارد العامة والإعداد لمواجهة أعباء الحياة. وإذا تم التوافق على هذا الإطار المفاهيمي الذي تنطلق منها رؤية خدمة العلم ورسالتها فهذا يقتضي التركيز على مجموعة قضايا في غاية الأهمية والخطورة, منها: أولاً : أن تكون الخدمة عامة تشمل أبناء الجيل بكامله وأن لا يكون هناك أي استثناءات تتعلق بالبعد المالي أو الاغتراب أو العمل أو الواسطات والمحسوبيات وخضوع هذه المسألة لعدالة صارمة ضمن المعايير المنطقية والمعتمدة عالمياً. ثانياً : التوسع في نطاق الخدمة بعد التخرج من فترة التدريب على كل مؤسسات الدولة ومرافقها بحسب التخصص والقدرات والمهارات المثبتة, بحيث يشمل المرافق المدنية و العسكرية. ثالثاً : الحرص على تطبيق معيار الكرامة الآدمية وحقوق الإنسان وحرياته الفردية, والبعد عن كل معاني الإذلال وانتهاك الحقوق والحريات بأي صورة من الصور. رابعاً : تحديد راتب مجزٍ بحسب الحد الأدنى للعمالة التي تحددها وزارة العمل, بالإضافة إلى شموله تحت مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. خامساً: أن تحسب سنوات خدمة العلم من الخدمة العامة للشخص وتعامل كما تعامل الوظيفة بعدالة ودون اجحاف. وفي هذا الإطار يجب تطبيق هذه المعايير بجدية ودون تفريق بين أبناء شرائح المجتمع الأردني حيث أنهم جميعاً معنيون بتحقيق هذه الغايات, وكلهم أبناء وطن واحد, في المدن والأرياف والبوادي على حد سواء, ويحذر الحزب من أي اختراق يحول دون تطبيق معاني العدالة والمساواة, ويحذر من النظرة الطبقية والفوقية التي تسيء إلى الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي. حزب المؤتمر الوطني "زمزم" عمان ــــــ الأردن 21/ أيلول / 2020

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر