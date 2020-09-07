الرئيسية | محليات تجديد بطاقات التامين الصحي المدني لغاية 31 - 10

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن أتمتة إجراءات خدمات التأمين الصحي ستكون على سلم أولوياتها، عبر اصدار بطاقة محوسبة إلكترونيا، مما تساهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

واوعز الدكتور جابر خلال زيارة تفقدية الى إدارة التامين الصحي صباح اليوم الاسراع في ربط خدمات التامين الصحي واتمتتها لاصدار وتجديد بطاقة التامين الصحية الكترونيا سيكون في مراحله النهائية خلال العام الحالي.

واطلع الدكتور جابر على الاجراءات الوقائية التي تتبعها ادارة التامين الصحي خلال استقبال المراجعن بالالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة وتفعيل تطبيق امان لجميع متلقي الخدمة وكذلك للكوادر العاملة فيه، كما استمع الى ملاحظات المراجعين والكوادر خلال الزيارة لمتابعتها مع الجهات المعنية وايجاد الحلول الممكنة.

ودعا الدكتور جابر مديرة ادارة التامين الصحة الدكتورة الهام خريسات متابعة إجراءات ومتطلبات إنجاز مشروع اتمتة نظام اصدار التامين الصحي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في محافظات المملكة، لتقديم خدمات التأمين الصحي الكترونيا، وذلك تسهيلا على المواطنين من العناء والحصول على الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي بيسر وسهولة.

وفي السياق ذاته فقد قرر وزير الصحة تنفيذا للخطة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا تجديد بطاقات التامين الصحي المدني تلقائيا لمن يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبه أو مكافأته أو تقاعده، الى تاريخ 2020/10/31، بحيث لا يتم احتساب فترة التأخير عند تجديد البطاقات من ضمن مدة الستين يوما.

كما قرر اعتبار الإعفاءات الطبية الصادرة عن إدارة التأمين الصحي المدني والمتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن للأردنيين والاعفاءات الخاصة بغسل الكلى والسرطان لأبناء قطاع غزة، وكتب صرف الادوية المشروط صرفها بقرار لجنة فنية في إدارة التأمين الصحي مجددة تلقائيا بتقرير الاخصائي المعالج من تاريخه وحتى 2020/10/31.

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