الرئيسية | محليات إشهار منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة بمشاركة الأردن

وطنا اليوم-عمان:استضافت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، اجتماع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تم خلاله إشهار المنتدى، وهو منظمة حكومية دولية إقليمية، مقرها القاهرة.

وذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان، أن المنتدى المفتوح لعضوية جميع دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور، يهدف لتنظيم السوق الإقليمي للغاز في شرق المتوسط لضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، والاستخدام الكفؤ للبنية التحتية القائمة والجديدة، مع تقديم أسعار تنافسية، ومساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها، وإتاحة مشاركتها مع دول العبور، في وضع سياسات الغاز في المنطقة.

كما يعمل المنتدى على حفظ حقوق الدول الأعضاء في استغلال مصادرهم الطبيعية من الغاز.

وشارك الأردن في المنتدى بعد دعوته من مصر، لحماية حقوق ومصالح المملكة بصفتها دولة مستوردة للغاز ودولة عبور، بوجود خط الغاز العربي فيها، والذي يبدأ من العريش المصرية إلى العقبة ويمتد إلى شمال الأردن ومن ثم إلى سورية ولبنان.

كما تأتي المشاركة الأردنية انطلاقا من أهمية محور الطاقة باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، عدا عن مساعي الأردن للمشاركة والبقاء عن قرب في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات الإقليمية والعالمية وذلك لحماية مصالحها الوطنية.

ويرى الأردن في المنتدى فرصة لخلق حوار منظم حول الغاز الطبيعي، ويرى أهمية مشاركته ضمن صانعي القرار للسياسات الإقليمية في هذا المجال والاستفادة من البنية التحتية الحالية المتوفرة لديها وتطوير المزيد من خيارات البنى التحتية.

وتستهلك محطات توليد الكهرباء في الأردن نحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، من مصادره المختلفة بما فيها مصر، راعي مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط، فيما يعمل الأردن على تعزيز مصادره المحلية، من الغاز خاصة من حقل الريشة، ويعول على المستقبل، لزيادة هذه الكميات، وفق خطة أعدتها وزارة الطاقة، لهذه الغاية.

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