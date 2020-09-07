الرئيسية | محليات الإفراج عن المدير التنفيذي لحملة “العمل الإسلامي” الانتخابية

وطنا اليوم-عمان:أكدت نجلة المدير التنفيذي لحملة حزب جبهة العمل الإسلامي بادي الرفايعة الإفراج عن والدها بكفالة .

وقررت محكمة صلح جزاء عمان اليوم توقيف المدير التنفيذي للحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس بادي الرفايعة.

وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا استنكر فيه توقيف المدير التنفيذي لحملته الانتخابية، بتهمة “إطالة اللسان” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نقابة المهندسين الأردنيين وجّهت مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول توقيف الزميل عضو مجلس النقابة الأسبق المهندس بادي الرفايعة على خلفية منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أكثر من عام.

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، خلال المذكرة، أن الحريات العامة تعتبر أحد أهم مؤشرات منعة الدولة وقوّتها، داعيا الرئيس الرزاز الى ضرورة حماية حقوق المواطنة المكفولة دستوريا والحفاظ على كرامة المواطن وتعزيز الحريات العامة وسيادة القانون.

وجدد المهندس سمارة مطالبته بالافراج الفوري عن الزميل بادي الرفايعة، وإنفاذ سيادة القانون دون تغوّل أو تعسّف.

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