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صحفي ليبيا لوطنا اليوم : سيف الإسلام القذافي سيلتقي بوتين قريباً
وطنا اليوم - كتب الصحفي ابوقيلة لوكالة وطنا اليوم بان ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ سيلتقي مع ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻼﺩﻣﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺗﺎﻛﻴﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ. وجاء في تفصيل ما كتبه ابوقيله لوطنا اليوم
انه حصلت على تصريحات صحفية ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 22 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﺎﺀ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ بعقد لقاء ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻼﺩﻣﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ حيث ﻛﺎن من ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻥ يعقد ﺍلاجتماع ﺳﻨﺔ 2018 ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺎﺟﻴﻞه.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺧﺮ ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛﻮﺭﻳﺮﻱ ﺩﻳﻼ ﺳﻴﺮﺍ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻟﺤﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﺮﺡ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺪﺍﻓﻲ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺃﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﺮﺣﺎﻥ ﺣﻖ، ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻀﺮﺍﻥ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ لوطنا اليوم بان ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻴﻒ ﺩﻳﻨﺠﻮﻑ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ اعترف ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺧﺮ ﻭﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ ﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺳﻴﻒ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺪﺍﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻴﻔﻲ/ مراسل وطنا اليوم الإخبارية/ الاردنية في ليبيا
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