الرئيسية | محليات الرزاز: "تطبيق سند" نقلة نوعية في تعزيز نهج الحكومة الإلكترونية

وطنا اليوم-عمان:رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إطلاق تطبيق سند للمعاملات الحكومية الرقمية بحلته الجديدة.

وقال الرزاز إن التطبيق نقلة نوعية وخطوة مهمة في التحول الرقمي وتعزيز لنهج الحكومة الإلكترونية التي يوجهنا إليها جلالة الملك.

"تطبيق سند" لا يستلزم زيارة المواطن للدوائر الحكومية، والذي تضاعف من خلاله عدد خدمات التطبيق للمعاملات الحكومية الرقمية من 100 إلى أكثر من 200خدمة موزعة على 10 جهات حكومية.

ويتيح تطبيق سند لمستخدمي خدمات الضمان الاجتماعي الإلكترونية ميزة الدخول الموحد مباشرة الى التطبيق من خلال كلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية للضمان الاجتماعي دون الحاجة للقيام بعملية تسجيل جديدة لتفعيل التطبيق

بدوره قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة إن الرقمنة هي أداة عدالة، بحيث تسمح للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس والقطاعات، حيث نسعى ان يتمكن المواطن في محافظة معان أن يصل ويستخدم الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وبنفس الجودة كما يحصل عليها المواطن في العاصمة عمان.

وأضاف الغرايبة أنه من خلال الالية الجديدة لتفعيل تطبيق سند لم يعد مطلوبا من المواطن في أي محافظة يعيش او يتواجد من أن يزور أي مؤسسة حكومية أو مراجعة أي من محطات التفعيل السابقة، حيث تتيح الالية الجديدة للمستخدم تفعيل التطبيق من أي مكان عبر هاتفه الذكي.

وأشار الغرايبة إلى أنه من خلال الالية الجديدة لتفعيل تطبيق سند لم يعد مطلوبا من المواطن في أي محافظة يعيش او يتواجد من أن يزور أي مؤسسة حكومية أو مراجعة أي من محطات التفعيل السابقة، حيث تتيح الالية الجديدة للمستخدم تفعيل التطبيق من أي مكان عبر هاتفه الذكي.

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