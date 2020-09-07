الرئيسية | محليات أصحاب المطاعم للحكومة: سنفلس قريباَ

وطنا اليوم-عمان:ابلغ رجال اعمال ومستثمرون في قطاع الطعام والمطاعم الحكومة رسميا بانهم على شفير الافلاس بسب استمرار سياسة اغلاق صالات المطاعم السياحية والشعبية بكل اصنافها ،اضافة الى المقاهي بأنواعها .

واشتكى اصحاب مطاعم كبيرة جدا في العاصمة عمان خلال لقاء رسمي مغلق من قرار اغلاق صالاتهم لأسباب وبائية والذي اتخذته لجنة وزارية عريضة

وعلم من مصادر مطلعة بان ممثلي قطاع المطاعم ابلغوا الحكومة بانهم يقتربون جدا من الافلاس الحقيقي حيث يضطرون لإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية وتتعطل مصالحهم بالجملة .

وتم ابلاغ وزيرة السياحة مجد شويكة بان قطاع المطاعم قد ينهار قريبا .

وبان الحكومة قد تجد تنفسها امام خسائر بمئات الملايين من الدولارات وبان المطاعم في طريقها للاستغناء عن عشرات الالاف من الموظفين العاملين معها.

فيما وعدت شويكة بمواجهة المسألة ومراجعة توصية الاغلاق قبل نهاية الاسبوع الحالي .

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