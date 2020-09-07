الرئيسية | محليات د. جابر يتحدث عن بديل عزل العمارات أمنياَ

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن توفير بديل لحجر العمارات الذي كان معمولاً به في السابق، وهو منظومة تستطيع إخراج نتائج آلاف الفحوصات دفعة واحدة.

وقال جابر إنه تم الانتهاء من منظومة تستطيع إصدار نتائج 5 آلاف فحص يومياً وأخرى سينتهي العمل بها اليوم سيسرع إصدار نتائج الفحوصات وبذلك سوف يتم فحص سكان كل عمارة والتأكد من عدم إصابتهم بدلاً من حجر العمارة كاملة والاكتفاء بحجر المصابين فقط.

وأضاف جابر أن هناك فرقاً بين "العزل" و "الحجر"، فالعزل يكون لمن ثبتت إصابتهم بكورونا بينما الحجر هو للمشتبه بإصابتهم أو لمن يحتمل اصابتهم بالفايروس بسبب المخالطة.

وأضاف جابر في حديثه لـ"حياة اف ام" الثلاثاء إن الحالات زادت مع فتح المدارس وأصبح هناك حالات في صفوف من هم دون 18 عاماً وأصبح من الصعب عزل العمارات لكثرتها مشيراً إلى أن عدد العمارات المعزولة وصل لـ400 عمارة ما شكل عبئاً كبيراً على الأجهزة الأمنية.

وأشار جابر إلى أن العـزل مؤسسي اله اثار اجتماعية ونفسية على الاطفال ربما اسوء من الكورونا لذلك جاء قرار تحويلهم للعزل المنزلي مع توقيع تعهدات من قبل ولي الأمر بالإلتزام بآلية العزل المنزلي ومراقبتهم داخل المنزل.

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