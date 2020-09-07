 وطنا نيوز -فرض عقوبات أوروبية على 3 شركات من بينها شركة أردنية
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فرض عقوبات أوروبية على 3 شركات من بينها شركة أردنية
التاريخ : 22-09-2020 08:21:09 المشاهدات: 1061

وطنا اليوم - اعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن فرض عقوبات على منتهكي الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة إلى ليبيا.

وتستهدف الإجراءات ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالاضافة إلى شخصين من ليبيا، قدموا سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى، لنقل معدات قتالية إلى ليبيا، بحسب المصادر.

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في نفس العام. وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.


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