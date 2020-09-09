“الأمن” سينسحب غدا من أمام 55 منزلا مصاب ومخالط بكورونا في إربد

وطنا اليوم - اربد - يبدأ قوات الأمن العام في إربد بالانسحاب غدا من أمام 55 منزلا بعد قرار رفع العزل عنها لتطبيق التعليمات الجديدة بالحجر المنزلي لمصاب كورونا والمخالطين له، وفق مصدر في لجنة متابعة ملف كورونا في محافظة اربد.

وأكد المصدر أن أي شخص يثبت إصابته سيتم كتابته هو ومخالطيه على تعهد بالالتزام بمنزله لمدة 14 يوم وعدم مخالطته لاخرين تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأكد أنه سيتم تشديد الرقابة على المصابين من خلال جولات فجائية للتاكد من وجوده في المنزل أو لا.

ارتفاع إصابات كورونا في إربد إلى 12 إصابة وحجرهم منزليا

وارتفعت عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إربد مساء الاثنين، إلى 12 اصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة 4 إصابات لمخالطة مصابة في منطقة حوارة وإصابة لطالب سوري كان يعتزم السفر وطلب منه فحص كورونا واوحدة بالحي الجنوبي.