إصابة طالب في جامعة الطفيلة التقنية بكورونا

وطنا اليوم - اكد مدير الشؤون الصحية في محافظة الطفيلة، الدكتور خالد الخوالدة لوطنا اليوم، إصابة طالب من جامعة الطفيلة التقنية بفيروس كورونا، وتم نقله إلى منطقة الحجر في البحر الميت.

وقال الدكتور الخوالدة في تصريحات صحفية لوطنا اليوم، إن الطالب من سُكّان العاصمة عمان وهو مخالط لوالدته المصابة، وتم أخذ عينة منه يوم أمس حيث كان محجوراً عليه بالسكن الخاص به في منطقة العيص، وظهرت نتيجته مساء اليوم الاثنين إيجابية، فيما تم الحجر المنزلي على سبعة طلاب آخرين مخالطين للطالب في ذات السكن وأخذ عينات لهم.

وأشار إلى أن الدوام الجامعي في جامعة الطفيلة التقنية لم يبدأ بعد.