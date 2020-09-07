حالة من الغموض والترقب تلف المشهد الإنتخابي /الكرك

وطنا اليوم - الكرك- ميمون المجالي: تشهد الساحة الانتخابية في محافظة الكرك ومنذ انطلاق النشاط الانتخابي للمرشحين المحتملين ، وحتى الآن تعسرا واضحا في تشكيل القوائم الانتخابية، والمرتبط ايضا بفشل اجراء الانتخابات الداخلية العشائرية والتي كانت دائما تفرز مرشحيها للانتخابات.

ويؤكد ناشطون ومترشحون، أن هذه الحالة ربما تكون مفيدة في ظهور فرص بالنجاح للمرشحين من خارج الكتل العشائرية الكبيرة، التي كانت تحوز دائما على مقاعد المحافظة العشرة.

وحتى الآن ورغم المحاولات الكثيرة لم تتمكن أي عشيرة او تجمع عشائري، وخصوصا العشائر الكبيرة بالمحافظة من اجراء الانتخابات الداخلية التي كانت عنوانا للحصول على ترشيح العشائر لأبنائها بالانتخابات، وفوزهم لاحقا بالمقاعد المخصصة للمحافظة.

وتظهر حاليا اسماء زهاء 50 شخصا اعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في جميع مناطق المحافظة.

وضمن القانون الحالي للانتخابات

وبحسب مراقبين فإن تعدد المرشحين في العشائر وأيضاً عدم السماح بإجراء انتخابات داخلية لفرز مرشح وضع العشائر في حالة من الارباك

ويذكر أن محافظة الكرك تضم ستت ألوية وحوالي ١٨٠ ألف ناخب ومخصص لها ١١ مقعد إثنان للمسيحيين وواحد كوتا نسائية

وأكد بعض المتابعين أن هناك حالة من الغموض تلف المشهد الإنتخابي في المحافظة ويظهر ذلك من خلال عدم الإعلان عن أي قائمة انتخابية

وحالة الغموض هذه دفعت بعض المناطق للسعي لتشكيل قوائم مناطقية كما جرى في لواء الأغوار الجنوبية وأيضا لواء فقوع وعي يسعيان لتشكيل قوائم مناطقية

البعض لخص المشهد الإنتخابي في المحافظة وذكر هناك حالة انقسام مابين متحمس للانتخابات انطلاقاً من حس عشائري وحرصهم على تمثيل العشيرة في مجلس النواب

ومقاطعين لايعنيهم الأمر لامن قريب ولابعيد وعدم ثقتهم بمجالس النواب ومقاطعين مسيسين ونقابين أنه لاجدوى من الانتخابات إن جرت في سياق القانون الحالي للانتخابات

ويبقى الباب مشرعا لتغيرات قد تحدث