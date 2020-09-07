الرئيسية | محليات وزير التربية : لا توجه لإلغاء التوجيهي وإنما تطويره

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير التربية والعليم الدكتور تيسير النعيمي أن لا الغاء لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، مشيرا الى أن كل ما يقال غير ذلك هو عار عن الصحة.

وقال النعيمي في مداخلة له عبر برنامج صوت المملكة، إن الوزارة ستعمل على تطوير الامتحان بمستوى قياسي.

وأضاف أنه يجب تحديد هوية امتحان الثانوية العامة، متساءلا "هل نريده امتحان نهاية مرحلة، أم نريده امتحان بداية مرحلة جديدة؟".

وبين وزير التربية والتعليم أنه منذ عشرات السنوات يعتبر امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" معيارا وحيدا للقبول في الجامعات، مؤكدا أنه معيار جيد ولكن يجب ادخال معايير متعددة للقبول في الجامعات.

وأشار الى أن القاعدة العامة تقول إنه كل ما تعددت المعايير كل ما كان القياس أفضل.

وأوضح الوزير أنه منذ أشهر كانت تجرى دراسات ومقارنات عالمية حول المعايير الجديد وبالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي، للسير بالاجراءات تدريجيا.

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